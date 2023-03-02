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11:21, 2 марта 2023Россия

Российский поселок попал под обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что поселок Теткино попал под обстрел ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при обстреле есть пострадавшие и пообещал сообщить подробную информацию позже.

«К сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино (...) Наши вооруженные силы наносят ответный огонь», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что село Ломаковка в Брянской в течение часа обстреливалось ВСУ. Из-за обстрела части Стародубского района приграничного региона его жители прячутся в подвалах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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