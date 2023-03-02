Пассажирка самолета обхитрила попутчика ради места и развязала перепалку

Пользовательница Reddit отказалась сидеть с незнакомцем, солгав, что путешествует с мужем

Пассажирка самолета обхитрила попутчика, чтобы сидеть одной во время полета, и развязала перепалку. Пользовательница форума Reddit заявила незнакомцу, что путешествует с мужем.

Автор публикации рассказала, что во время посадки бортпроводники попросили пассажиров распределиться по салону равномерно, поскольку самолет был заполнен лишь наполовину. Когда девушка заняла свое место, к ней подошел мужчина и, не спросив ее разрешения, заявил, что будет сидеть рядом. При этом, как утверждает пассажирка, в самолете было много свободных рядов.

Девушка солгала, что кресло рядом с ней занято ее мужем, но настойчивый попутчик все равно захотел сесть в том же ряду на третье место. Автор публикации предложила мужчине выбрать любое другое свободное место, однако он отказывался.

«Чтобы избежать проблем, я встала и подошла к проходу, а он спросил, где мой муж. Я проигнорировала вопрос. Он снова спросил, предложив задержать самолет для "моего мужа". Я снова проигнорировала его, а он сказал: "Значит, ты мне соврала!" Я уже не могла этого выносить и громко сказала ему заткнуться», — написала девушка.

На перепалку обратили внимание стюардессы и попросили обоих пассажиров пересесть на другие места, чтобы не создавать проблем. Автор публикации посчитала, что имела право сидеть одна, и назвала свои слова о муже «ложью во спасение». Комментаторы на Reddit поддержали путешественницу, заметив, что этот мужчина «наверняка думал, что может весь полет с ней разговаривать».

«Этот мужчина был грубым, властным и очень жутким. Вы сделали все, что нужно было, чтобы он ушел подальше. Похоже, он из тех, кто разозлился бы, если бы вы честно сказали ему, что не хотите сидеть с ним рядом», — написал пользователь Asshole Enthusiast.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.