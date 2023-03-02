Россиянка вонзила нож в сердце 59-летнего сожителя и попала под следствие

В Омске задержали 49-летнюю женщину, вонзившую нож в сердце возлюбленного во время ссоры

В Омске задержали 49-летнюю местную жительницу, зарезавшую 59-летнего мужчину. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка выпивала с сожителем, и они поссорились. Тогда она взяла кухонный нож и вонзила его в сердце возлюбленного, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент женщина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в ЯНАО будут судить 47-летнюю женщину, зарезавшую сожителя за избиение во время скандала.

