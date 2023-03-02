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17:15, 2 марта 2023Мир

Орбан призвал создать НАТО без США

Премьер-министр Венгрии Орбан предложил создать европейскую НАТО без США

Фото: Marton Monus / Reuters

Страны Евросоюза должны создать свой оборонный альянс без США. Об этом в интервью Die Weltwoche заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, европейская НАТО позволит укрепить безопасность Европы и даст возможность странам самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Орбан напомнил, что предлагал это еще в 2012 году.

По мнению премьер-министра, Вашингтон определяет подход западных стран к конфликту на Украине, а Европа в свою очередь теряет идентичность. «Сегодня наблюдается недостаток воли, по крайней мере на Западе», — отметил он. Орбан также заявил, что многие народы хотя скорее завершить конфликт, однако Запад утратил способность объединять мир ради одного дела.

В том же интервью Орбан заявил, что проблемой президента России Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с российскими границами. Он добавил, что понимает мотивы российского лидера, но не поддерживает его поступки.

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Варвара Кошечкина
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