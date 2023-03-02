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08:46, 2 марта 2023Россия

Под Москвой шесть человек отравились после травли тараканов

В Подмосковье после травли тараканов в ТЦ «Буратино» отравились шесть человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Подольске после травли тараканов в торговом центре «Буратино» отравились шесть человек. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По его данным, торговый центр под Москвой, где проводили дезинсекцию, находился на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Там днем травили тараканов, впоследствии несколько жильцов пожаловались врачам на самочувствие, среди них ребенок.

После процедуры в подъезде пятиэтажки распространился химический запах. Медики диагностировали у пострадавших ангионевротический отек, токсическое действие неуточненного характера и гипертоническую болезнь.

РЕН ТВ уточняет, что госпитализировали, в частности, подростка 15 лет и 20-летнюю девушку, среди отравившихся также есть 81-летняя пенсионерка.

Ранее в Нижегородской области боровшийся с насекомыми пенсионер взорвал свою квартиру. Предварительно, он опрыскал помещение специальным аэрозолем от тараканов и муравьев, но использовал слишком много средства — из-за этого в комнате накопился газ, а после взорвался

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Анастасия Шейкина
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