Боровшийся с насекомыми российский пенсионер взорвал свою квартиру

Пенсионер из Нижегородской области травил насекомых и взорвал свою квартиру

Боровшийся с насекомыми пенсионер из Нижегородской области взорвал свою квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, пожилой россиянин опрыскал помещение специальным аэрозолем от тараканов и муравьев, но использовал слишком много средства. В комнате накопился газ, а после взорвался.

В результате взрыва в квартире выбило часть окон, частично разрушился балкон. Сам пенсионер получил ожоги второй степени, мужчину госпитализировали.

Пострадали ли соседние квартиры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме, а в Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке.