Боровшийся с насекомыми российский пенсионер взорвал свою квартиру
Пенсионер из Нижегородской области травил насекомых и взорвал свою квартируСюжетВзрыв в Москве
Боровшийся с насекомыми пенсионер из Нижегородской области взорвал свою квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По данным издания, пожилой россиянин опрыскал помещение специальным аэрозолем от тараканов и муравьев, но использовал слишком много средства. В комнате накопился газ, а после взорвался.
В результате взрыва в квартире выбило часть окон, частично разрушился балкон. Сам пенсионер получил ожоги второй степени, мужчину госпитализировали.
Пострадали ли соседние квартиры, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме, а в Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке.