В ЛНР сообщили о новых переправах ВСУ через реку в районе Макеевки

Марочко: ВСУ построили новые переправы через реку Жеребец в районе Макеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели новые переправы через реку Жеребец в районе Макеевки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, переправы южнее Макеевки украинские военные построили из подручных средств.

«Вероятнее всего, эта вынужденная мера, и связана с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск», — отметил он.

Ранее Марочко сообщал, что в районе Макеевки трое военнослужащих самовольно покинули расположение своей части и попытались пересечь реку Жеребец. По его словам, они были застрелены заградительным отрядом ВСУ.