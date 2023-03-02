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20:03, 2 марта 2023Экономика

Набиуллина предупредила банки о необходимости средств для перестройки экономики

Глава ЦБ Набиуллина рассказала банкам о важности финансирования для перестройки экономики

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российская экономика нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для перестройки в новых условиях. Об этом на ежегодной встрече банковского сообщества с представителями Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РБК.

По ее словам, новые средства нужны для наиболее важных и востребованных направлений экономического развития. В первую очередь речь идет о программе кредитования проектов в области машиностроения, микроэлектроники, медицинской и фармацевтической промышленности.

Набиуллина пообещала, что банки, которые будут финансировать такие проекты, смогут получить определенные льготы. Например, для них будет понижен показатель риск-веса при расчете достаточности капитала. При этом глава ЦБ оценивает потенциал кредитования приоритетных проектов в 20 процентов от корпоративного портфеля.

Программа может заработать уже летом 2023 года. В настоящее время правительство заканчивает критерии проектов технологического суверенитета, а ЦБ готовит необходимые изменения в регулировании банковской отрасли.

В ноябре прошлого года Набиуллина на выступлении в Госдуме указала, что структурная перестройка экономике требуется в любом случае, даже если ситуация в стране ухудшится. А в апрельском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» аналитики Центробанка отметили, что процесс неизбежно приведет к технологическому регрессу, то есть более продвинутые технологии придется заменять на менее совершенные.

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Платон Щукин
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