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08:53, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянин выбросил из окна квартиры двухлетнюю девочку за плач и пошел под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, выбросившего из окна квартиры двухлетнюю внучку сожительницы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с двухлетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 22 января в селе Аксарка Приуральского района пьяный фигурант разозлился из-за плача внучки сожительницы. Он выбросил малышку из окна квартиры с высоты второго этажа. Однако жертва упала на снежный покров, который смягчил удар. Сосед обвиняемого услышал детский плач, выбежал на улицу, забрал ребенка и вызвал скорую помощь. Девочку удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Выяснилось, что фигурант уже был судим. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи.

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Екатерина Власова
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