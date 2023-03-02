Россиянин выбросил из окна квартиры двухлетнюю девочку за плач и пошел под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, выбросившего из окна квартиры двухлетнюю внучку сожительницы

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с двухлетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 22 января в селе Аксарка Приуральского района пьяный фигурант разозлился из-за плача внучки сожительницы. Он выбросил малышку из окна квартиры с высоты второго этажа. Однако жертва упала на снежный покров, который смягчил удар. Сосед обвиняемого услышал детский плач, выбежал на улицу, забрал ребенка и вызвал скорую помощь. Девочку удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Выяснилось, что фигурант уже был судим. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи.