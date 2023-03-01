Россиянка убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи

Mash: жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи

Жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь. По предварительной версии, россиянка пошла на такой шаг после ухода мужа из семьи, сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, 27-летняя женщина недавно рассталась с супругом. Официально оформить развод пара не успела. Кроме того, россиянка страдала от послеродовой депрессии.

Тела жительницы Белгорода и ребенка были обнаружены в ванне. Рядом находились записки, адресованные родителям женщины и ее супругу.

Следователи предположили, что уход мужа и послеродовая депрессия подтолкнули жительницу Белгорода к отчаянному шагу.

Ранее сообщалось, что в Калуге 34-летняя женщина попыталась убить свою трехмесячную дочь после ссоры с любовником. Скорую помощь вызвала бабушка девочки. Медики доставили ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

По информации региональной прокуратуры, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Позже малышку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.