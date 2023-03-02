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20:28, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за убийство друга и его сожительницы

В Ставропольском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за двойное убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за двойное убийство. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 5 марта обвиняемый распивал алкоголь со своим другом и его сожительницей в селе Подлесное. В какой-то момент у разгоряченного спиртным мужчины произошел конфликт с его жертвами, он схватился за нож и нанес удары в шею другу и его сожительнице.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 февраля сообщалось, что жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать.

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Владимир Седов
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