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13:28, 2 марта 2023Силовые структуры

В Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию

В Сибири полиция ликвидировала крупную нарколабораторию и изъяла 120 килограммов альфа-PVP

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Иркутской области полицейские ликвидировали крупнейшую за последнее время в Сибири нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники выяснили, что наркодельцы оборудовали производство в поселке Новолетники. Попасть в цех можно было только через подземный ход в подвале частного дома. Запрещенные вещества сообщники сбывали через интернет на территории Иркутской области.

Стражи порядка задержали троих подозреваемых и изъяли из оборота более 140 килограммов синтетического наркотика альфа-PVP, что составляет 425 тысяч разовых доз. Также были обнаружены прекурсоры, защитные костюмы и 600 емкостей.

В отношении подельников возбудили дело и поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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