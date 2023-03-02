Стало известно о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях Украины

В Полтавской и Сумской областях Украины оказались повреждены электросети. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там уточнили, что электросети были повреждены в результате обстрела вечером в среду, 1 марта. В компании также отметили, что в настоящий момент ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы.