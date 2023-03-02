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12:29, 2 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях Украины

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В Полтавской и Сумской областях Украины оказались повреждены электросети. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там уточнили, что электросети были повреждены в результате обстрела вечером в среду, 1 марта. В компании также отметили, что в настоящий момент ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы.

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Алевтина Запольская
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