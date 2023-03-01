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20:34, 1 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Полтавской области Украины

«Инсайдер UA» сообщил о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области Украины
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом в среду, 1 марта, стало известно Telegram-каналу «Инсайдер UA».

В сообщении уточняется, что взрывы произошли в районе Кременчуга. Других подробностей произошедшего не приводится.

При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога в области не была объявлена.

Ранее 1 марта российские военкоры заявили об атаке «странными объектами» целей в Кременчуге. В городе раздалась серия взрывов. Сообщалось, что, предположительно, украинские системы противовоздушной обороны попытались сбить воздушные объекты.

В этот же день власти Киева сообщили, что над городом был замечен неопознанный летающий объект. В украинской столице была объявлена воздушная тревога, а жителей призвали оставаться в безопасных местах.

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Алина Гончарова
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