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13:42, 2 марта 2023Мир

Памятник Русалочке в Дании покрасили в цвета российского флага

Reuters: неизвестные покрасили памятник Русалочке в Дании в цвета российского флага

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

В Дании неизвестные покрасили памятник, посвященный персонажу сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», в цвета российского флага. Об этом сообщает Reuters.

«По словам представителей полиции, это является случаем вандализма в отношении самой известной достопримечательности Копенгагена и популярного туристического объекта», — сообщает агентство.

В 2015 году в Челябинске неизвестные осквернили бюст Ленина, раскрасив его в цвета украинского флага.

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Глеб Бажуткин
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