Памятник Русалочке в Дании покрасили в цвета российского флага

Reuters: неизвестные покрасили памятник Русалочке в Дании в цвета российского флага

В Дании неизвестные покрасили памятник, посвященный персонажу сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», в цвета российского флага. Об этом сообщает Reuters.

«По словам представителей полиции, это является случаем вандализма в отношении самой известной достопримечательности Копенгагена и популярного туристического объекта», — сообщает агентство.

В 2015 году в Челябинске неизвестные осквернили бюст Ленина, раскрасив его в цвета украинского флага.