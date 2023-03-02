Российский ребенок пострадал при атаке украинских диверсантов

Десятилетний ребенок пострадал при атаке украинских диверсантов в Брянской области

Десятилетний ребенок пострадал при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он сообщил также об одном погибшем. Чиновник уточнил, что диверсанты проникли на территорию Климовского района в село Любечане и обстреляли движущийся автомобиль.

По словам Богомаза, Вооруженные силы России уже ведут работу по поиску и уничтожению диверсантов.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, пишет, что под обстрел попал школьный автобус и погибли два человека. Аналогичные данные приводит «112»: «Утром несколько вооруженных людей обстреляли из автоматического оружия школьный автобус, который собирал детей, чтобы отвезти их в школу в Барахлово. Сейчас все силовые структуры ориентированы на поиск диверсантов».

2 марта минометному обстрелу со стороны Украины также подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области.