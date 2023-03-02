Приграничный российский регион обстреляли из минометов

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле села Ломаковки

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. По словам Богомаза, оказались повреждены два домовладения.

На месте происшествия начали работу оперативные службы, заверил брянский губернатор.

Накануне глава приграничного региона рассказал, что в селе Сушаны Брянской области жилой дом загорелся после атаки беспилотного летательного аппарата. К месту случившегося выехали представители экстренных служб и оперативники, пояснил Богомаз.

2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.