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11:40, 2 марта 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли из минометов

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле села Ломаковки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. По словам Богомаза, оказались повреждены два домовладения.

На месте происшествия начали работу оперативные службы, заверил брянский губернатор.

Накануне глава приграничного региона рассказал, что в селе Сушаны Брянской области жилой дом загорелся после атаки беспилотного летательного аппарата. К месту случившегося выехали представители экстренных служб и оперативники, пояснил Богомаз.

2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

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Анна Щербакова
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