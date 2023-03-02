Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 160 военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 2 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые действия на данным направлении велись подразделениями группировки войск «Центр». По данным оборонного ведомства, украинские войска базировались около населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

«Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», — говорится в сообщении министерства.

Накануне, по данным Минобороны, ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 150 бойцов. Кроме того, российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.