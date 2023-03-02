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14:41, 2 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих на краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 160 военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 2 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые действия на данным направлении велись подразделениями группировки войск «Центр». По данным оборонного ведомства, украинские войска базировались около населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

«Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», — говорится в сообщении министерства.

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Накануне, по данным Минобороны, ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 150 бойцов. Кроме того, российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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