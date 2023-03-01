Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли больше 150 бойцов на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 1 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении проводились подразделениями группировки войск «Центр». Позиции ВСУ располагались около населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР), а также близ Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30», — пояснили в Минобороны.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 45 бойцов убитыми и раненными, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.