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13:58, 1 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли больше 150 бойцов на краснолиманском направлении

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 1 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении проводились подразделениями группировки войск «Центр». Позиции ВСУ располагались около населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР), а также близ Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30», — пояснили в Минобороны.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 45 бойцов убитыми и раненными, а также две боевые машины пехоты и три пикапа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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