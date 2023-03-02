Зеленского захотели сделать «президентом мира»

Focus: Запад ожидает, что Зеленский пойдет на переговоры с РФ и станет «президентом мира»

Западные лидеры хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский открылся к переговорам с российской стороной. Об этом пишет корреспондент издания Focus Ульрих Райц.

По словам журналиста, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывают украинскую сторону перейти к дипломатическому пути разрешения конфликта, в частности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Ожидается, что Зеленский превратится из президента войны в президента мира, или, как сказал ему Макрон, в "государственного деятеля"», — сказал немецкий обозреватель. Он добавляет, что переговоры на самом деле идут, так как западные лидеры разговаривают по отдельности как с Путиным, так и с Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для любых переговоров о прекращении боевых действий на Украине с иностранными лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.