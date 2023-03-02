В Приднестровье заявили о миролюбивой позиции

МИД Приднестровья: Тирасполь придерживается миролюбивой позиции по ситуации на Украине

МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) заявил, что Тирасполь придерживается миролюбивой позиции по ситуации на Украине и прилагает усилия для поддержания стабильности. Об этом представители внешнеполитического ведомства заявили в интервью Newsweek.

«С первого дня российско-украинского конфликта Приднестровье занимает последовательную миролюбивую позицию, прилагая все усилия для поддержания мира и стабильности», — сказано в заявлении министерства. Уточняется, что основания считать ПМР угрозой «для кого-либо или использовать силовую риторику» отсутствуют.

Говоря о «возможных провокациях или иных агрессивных действиях» в отношении Приднестровья, в МИД отметили, что ПМР не желает какого-либо негативного развития ситуации. При этом Тирасполь вместе с вооруженными силами предпримет необходимые меры для защиты населения, добавили в ведомстве.