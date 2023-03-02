В Молдавии призвали не допустить новой войны в Приднестровье

Президент Молдавии Санду призвала не допустить новой войны в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду призвала сделать все возможное, чтобы не допустить новой войны в Приднестровье. Об этом она высказалась, выступая на митинге по случаю 31-й годовщины с начала конфликта в регионе, передает ТАСС.

Глава государства заявила, что молдавские власти «не позволили горячим головам превратить Приднестровье в арену нового конфликта» и намерены в будущем «прилагать все усилия для сохранения мира в стране».

При этом президент указала на предстоящую большую работу, необходимую для преодоления разногласий, которые возникли в результате боевых действий в регионе в 1992 году.

Ранее правительство Молдавии опровергло информацию о возможных украинских провокациях с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья. Молдавских граждан призвали сохранять спокойствие и следить за информацией, публикуемой в государственных источниках.