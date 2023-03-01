Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья

Кишинев опроверг возможные провокации вблизи Приднестровья со стороны Украины

Кишинев опроверг информацию о возможном проведении провокации с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале правительства Молдавии.

«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», — сказано в сообщении.

Граждан призвали сохранять спокойствие, а также следить за информацией, публикуемой в государственных источниках.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина готовит провокацию с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья. По словам Захаровой, для перевозки материалов Украина использует гражданские порты Одессы и Черноморска.

27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обстановка вокруг Приднестровья — «предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле».