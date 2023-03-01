МИД России обвинил Украину в перевозке радиоактивных материалов через порты

МИД РФ: Украина перевозит радиоактивные материалы через порты Одессы и Черноморска

Украина использует гражданские порты Одессы и Черноморска для перевозки радиоактивных материалов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — сказала дипломат.

Захарова также указала, что Украина якобы готовит провокацию с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья. Представитель МИД утверждает, что контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в середине февраля. По ее словам, об этом говорили и украинские блогеры.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обстановка вокруг Приднестровья — «предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле». «Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — признался Песков.