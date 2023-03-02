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11:49, 2 марта 2023Из жизни

Тюремная надзирательница завела роман с заключенным и попала за решетку

В Великобритании тюремная надзирательница попала за решетку за роман с заключенным

Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

В Великобритании 25-летняя тюремная надзирательница Рейчел Мартин влюбилась в заключенного и попала за решетку. Об этом сообщает The Sun.

Мартин начала работать в мужской тюрьме в английском графстве Дорсет в январе 2020 года. Она познакомилась с Реймондом Абрахамом, отбывающим 10-летний тюремный срок, и в ноябре завела с ним роман.

Надзирательница общалась с заключенным при помощи мессенджеров и отправляла на телефон, который он тайно хранил в камере, множество откровенных фотографий. Она также доставляла Абрахаму посылки с дизайнерской одеждой, а однажды принесла в его камеру женское нижнее белье. Заключенный, в свою очередь, отправлял Мартин деньги и оплачивал ее счета. Более чем за год отношений с Абрахамом надзирательница получила от него более 12 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей).

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Сотрудникам тюрьмы стало известно об отношениях Мартин с заключенным в феврале 2021 года. В камере Абрахама были найдены мобильный телефон, две USB-флешки и SD-карта, на которой хранились откровенные фотографии надзирательницы. Под подушкой осужденного преступника также нашли женское нижнее белье. Полиция провела обыск в доме Мартин, в ходе которого обнаружила три тысячи фунтов стерлингов (271 тысяча рублей) наличными, а также два телефона, с помощью которых она связывалась с заключенным.

Надзирательницу арестовали. Она признала себя виновной в девяти случаях неправомерного поведения и была приговорена к 16 месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании под суд попала сотрудница тюрьмы, которая завела близкие отношения с одним из заключенных и снабжала его наркотиками.

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Алиса Удовик
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