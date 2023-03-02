Крупнейший банк ЮАР предупредил о проблемах страны из-за связей с Россией

Крупнейший банк ЮАР FirstRand предупредил о проблемах страны из-за тесных связей с Россией

Энтузиазм властей ЮАР в отношении связей с Россией выглядит странно на фоне тех проблем, с которыми они столкнулись, и потенциальных рисков. Об этом в интервью Reuters рассказал исполнительный директор крупнейшего по рыночной капитализации банка страны FirstRand Алан Пуллинджер.

По его словам, Южная Африка переживает кризис энергоснабжения, а усугубляют ситуацию изношенная железнодорожная и портовая инфраструктура и высокий уровень безработицы. Банкир отметил, что в стране производят все меньше электроэнергии, перевозят все меньше контейнеров по железной дороге, получают все меньше грузов по морю.

Банковская отрасль пока не испытывает критических трудностей, но риски увеличиваются. Одним из главных опасений остается возможное введение санкций со стороны США за помощь в обходе антироссийских санкций. Пуллинджер предупредил, что ЮАР получает намного больше выгоды от торговли с США, Европой и Великобританией, и Россия не сможет заменить их.

В настоящее время страна сталкивается с отключениями электроэнергии, которые могут доходить до десяти часов в день. От них страдают как домохозяйства, так и предприятия. В свою очередь государственный монополист Transnet не может предоставить достаточное количество поездов для вывоза железной руды и угля, что лишает горнодобывающие компании части прибыли.

В конце февраля члены палаты представителей США призвали Белый дом провеcти тщательный анализ ситуации в отношениях с ЮАР из-за ее совместных военных учений с Китаем и Россией. До этого с подобной просьбой к руководству Евросоюза обратилась группа депутатов Европарламента.