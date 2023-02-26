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03:44, 26 февраля 2023Мир

Байдена призвали пересмотреть отношения с ЮАР из-за учений с Китаем и Россией

Депутаты США призвали Байдена пересмотреть отношения с ЮАР из-за учений с КНР и Россией
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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Члены Палаты представителей США призвали администрацию президента Джо Байдена провеcти «тщательный анализ ситуации» в отношениях с ЮАР из-за ее совместных военных учений с КНР и Россией. Об этом пишет Daily Maverick.

По данным издания, несколько депутатов внесли в Конгресс проект резолюции HR145, которая предусматривает запрос в Белый дом подробного отчета об экономических выгодах Южной Африки от ее включения в Закон Америки о росте и возможностях в Африке (Agoa), а также в Рамочную программу торговли и инвестиций между двумя странами, подписанную в 2012 году.

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Agoa предоставляет отмену пошлин и освобождение от квот для большинства экспортных товаров Южной Африки в США. Резолюция возможность лишения ЮАР этих преимуществ из-за ее растущих отношений с Россией и Китаем.

Кроме того, документ осуждает ослабление военных отношений ЮАР с США. Резолюция призывает власти Южной Африки отменить все будущие военные учения с Китаем и Россией и присоединиться к учениям под руководством США, таким как «Cutlass Express».

Ранее группа депутатов Европейского парламента (ЕП) призвала Евросоюз рассмотреть возможность пересмотра финансовых отношений с ЮАР, а также введения санкций против страны из-за военного сотрудничества с Россией, а также действий в рамках Генассамблеи ООН.

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Марина Совина
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