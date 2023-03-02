Россиянам рассказали об изменении цен на продукты весной

News.ru: весной в России подешевеют огурцы и подорожает картофель

Аналитики рассказали об изменении цен на продукты в России этой весной и указали, какие социально значимые товары вырастут в цене, а какие — подешевеют. Об этом сообщает News.ru.

В частности, на фоне расширения производства будут дешеветь огурцы, рассказал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. «В марте цены на огурцы снизятся на 15 процентов, в апреле — еще на 30 процентов», — предсказал он. Плугов добавил, что к концу весны цены снизятся и на помидоры: ко второй половине мая цены на них упадут на 15 процентов.

Кроме того, за счет роста импорта на четверть могут подешеветь кабачки, перец и баклажаны. «Весной на удорожании плодоовощной продукции скажется сезонный фактор. Овощи открытого грунта, как картофель и морковь, будут дорожать на фоне исчерпания запасов прошлого урожая, но тенденция развернется при пополнении запасов новым урожаем», — прокомментировала аналитик «Финам» Анна Буйлакова.

С другой стороны, некоторые продукты, наоборот, могут подорожать. Например, цены на картофель в рознице могут вырасти на 15 процентов. «Но у Росстата этот показатель, скорее всего, окажется выше, потому что в оценке динамики цен у них также учитывается более дорогой, импортный картофель из Египта, Ирана, Азербайджана», — уточнил Плугов. Цены на морковь, свеклу, капусту могут вырасти на 10-15 процентов на фоне сокращения запасов урожая прошлого года. Кроме того, подорожать может и лук. «Цены на крупы (гречиху, а также ячневую и перловую крупу), а также на муку на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции», — отметил эксперт. Одновременно он добавил, что заметно подорожать могут рис и пшено.