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06:30, 2 марта 2023Мир

В ВОЗ предупредили мир о риске новой пандемии

Эпидемиолог ВОЗ Пибоди призвал мир готовиться к возможной пандемии птичьего гриппа

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми.

«Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — призвал специалист.

Пибоди отметил, что научное сообщество отслеживает вирусы и разрабатывает вакцины на случай их необходимости. Он указал, что новая вспышка птичьего гриппа спровоцирована особым типом вируса A (H5N1).

Эпидемиолог порекомендовал сохранять бдительность, особенно в вопросе защиты работников птицефабрик, а также призвал не подбирать мертвых или умирающих птиц, а также других животных.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что опасность со стороны вируса птичьего гриппа является достаточно серьезной. Поэтому ученые следят за тем, чтобы не пропустить момент, когда он приобретет способность передаваться от человека к человеку.

Фото: Unsplash.com

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