Вирусолог описал возможный сценарий пандемии птичьего гриппа

Вирусолог Альтштейн назвал опасным распространение птичьего гриппа среди млекопитающих

Опасность со стороны вируса птичьего гриппа является достаточно серьезной. Поэтому ученые следят за тем, чтобы не пропустить момент, когда он приобретет способность передаваться от человека к человеку, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможный сценарий пандемии птичьего гриппа.

Ранее испанские ученые сообщили, что норки на ферме в Галисии были заражены новым вариантом птичьего гриппа H5N1, который мутировал и приобрел способность инфицировать млекопитающих. В октябре 2022 года из-за обнаружения вируса там пришлось уничтожить 52 тысячи норок.

Если штамм научится заражать людей, вспышка в Европе может перерасти в пандемию страшнее COVID-19, и ее последствия будут страшнее, чем от «испанского гриппа», пишет «КП» со ссылкой на ученых.

Заразность для человека

Это птичий вирус, и его носителем были чайки, отметил вирусолог. Он предположил, что норки заразились именно от них. Тот факт, что вирус начал распространяться между ними, то есть приобрел способность размножаться среди млекопитающих, Альтштейн посчитал опасным.

«Этот вирус относительно малозаразный для человека и млекопитающих. Нужны специальные условия для того, чтобы он все-таки передался. Это скученность — норки же сидят в клетках, плотно контактируют друг с другом, поэтому началось это распространение. В природе таких случаев пока нет», — высказался он.

По словам профессора, от человека к человеку этот вирус практически не передается. Но он может этому научиться через несколько случайных мутаций.

Это может произойти, но вероятность этого не очень высока Анатолий Альтштейн вирусолог

Человечество не вымрет

В случае распространения среди людей человечество сможет справиться с птичьим гриппом, как и с любой инфекций, убежден вирусолог. Однако нужно иметь в виду, что этот вирус отличается свирепой патогенностью.

В конце XX – начале XXI века описаны несколько сотен случаев заражения людей H5N1, обычно от птиц, сказал профессор. Небольшие вспышки, по его словам, были зафиксированы преимущественно в южных странах, в Индонезии, Китае, Вьетнаме.

Летальность была очень высокая — буквально 50-60 процентов заболевших погибло. В этом отношении это выглядит, конечно, страшно Анатолий Альтштейн вирусолог

«В общем, если даже произойдет такое приспособление этого вируса, чтобы он начал передаваться от человека к человеку, скорее всего, тогда летальности такой большой не будет. Заразность его, конечно, очень высокая, но мы сладим с этим примерно так, как заканчиваем сейчас пандемию коронавируса. Возможно, конечно, что будет больше гораздо смертей, чем от коронавируса, но человечество не вымрет», — поделился Альтштейн.

Профессор также обратил внимание, что проблема находится на контроле и против вируса разработаны вакцины.

Ранее очередная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Сайтама. В связи с этим началось уничтожение около 3000 тысяч уток.

Также стало известно, что австралийский черный лебедь может вымереть от птичьего гриппа.