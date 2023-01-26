Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:42, 26 января 2023Мир

В Японии решили уничтожить 3000 уток из-за вспышки птичьего гриппа

В японской префектуре Сайтама началось уничтожение 3000 уток из-за птичьего гриппа

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Очередная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама. В связи с этим началось уничтожение около 3000 тысяч уток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной администрации.

На птицеферме в городе Гёда был выявлен подозрительный случай. В результате детальной проверки было подтверждено заражение высокопатогенным птичьим гриппом. Также введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Работы по дезинфекции помещений и оборудования должны завершиться к 29 января.

Всего число уничтоженных в Японии из-за заболевания птиц в этом сезоне приближается к отметке в 11 миллионов. Это рекордная цифра в сравнении с прошлыми годами. Эксперты связывают резкий рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц.

Ранее сообщалось, что птичий грипп нашли организме тюленей, которых в декабре 2022 года нашли погибшими на берегу Каспия в Дагестане. Также стало известно, что австралийский черный лебедь может вымереть от птичьего гриппа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Рогозин рассказал о роботе-убийце танков Abrams и Leopard
В Японии решили уничтожить 3000 уток из-за вспышки птичьего гриппа
Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме
В Запорожье предупредили о попытке Киева атаковать весной Мелитополь и Бердянск
В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине
Двое наемников из Колумбии погибли в боях на Украине
Побывавший в Узбекистане турист описал поездку фразой «бедность и антисанитария»
Москвичи назвали главные недостатки одного из столичных районов
В Крыму назвали губительной возможную попытку Украины напасть на полуостров
Экономике Европы предрекли развал из-за решения Германии о поставке танков Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.