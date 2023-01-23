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20:50, 23 января 2023Наука и техника

Черный лебедь оказался уязвимым для птичьего гриппа

Genome Biology: австралийский черный лебедь может вымереть от птичьего гриппа

Фото: The University of Queensland

Уникальная генетика австралийского черного лебедя делает этот вид особо уязвимым для таких вирусных заболеваний, как птичий грипп. К такому выводу пришли ученые Университета Квинсленда, которые опубликовали статью в журнале Genome Biology.

Исследователи расшифровали геном черного лебедя Cygnus atratus и показали, что у этого вида отсутствуют некоторые гены, которые помогают другим водоплавающим птицам бороться с инфекционными заболеваниями. Кроме того, у него нет ключевого рецептора распознавания вирусных паттернов в эндотелиальных клетках и развивается плохо контролируемая воспалительная реакция на высокопатогенный птичий грипп.

Таким различиям способствовало то, что черные лебеди долгое время были географические изолированы и испытывали на себе лишь ограниченное воздействие патогенов из других регионов мира.

В отличие от крякв C.atratus чрезвычайно чувствительны к высокопатогенному птичьему гриппу HPAI и могут умереть от него в течение трех дней. Таким образом, если подобная инфекция распространится в их среде обитания, выживание целого вида окажется под угрозой. Хотя в Австралии HPAI пока не распространился, вирус проник из Азии в Северную Америку, Южную Америку, Европу и Северную Африку, что привело к гибели тысяч морских птиц.

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Александр Еникеев
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