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13:58, 24 января 2023Среда обитания

В организме погибших в Дагестане тюленей нашли птичий грипп

ДГУ: в организме тюленей, погибших в декабре в Дагестане, обнаружен птичий грипп

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В организме тюленей, которых в декабре 2022 года нашли погибшими на берегу Каспия в Дагестане, обнаружили птичий грипп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский государственный университет.

«Предварительные исследования массовой гибели каспийских тюленей показали, что животные были заражены птичьим гриппом. При этом пока рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа, исследования продолжаются», — заявил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Эксперт отметил, что в конце весны 2022 года на острове Малый Жемчужный, который считается одним из основных лежбищ тюленей, обнаружили массовую гибель птиц от птичьего гриппа штамма H5N1. В итоге специалисты предположили, что то же самое могло произойти и с тюленями.

В начале декабря в Минприроды региона заявили, что количество найденных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло и достигло 2,5 тысячи. Вскоре глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что животные могли погибнуть из-за выбросов природного газа.

Нина Ташевская
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