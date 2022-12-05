Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 5 декабря 2022Россия

В Росприроднадзоре назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Глава Росприроднадзора назвала выбросы природного газа причиной гибели тюленей в Дагестане

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Тюлени, найденные мертвыми на Каспийском побережье в Дагестане, могли погибнуть из-за выбросов природного газа. Такую вероятную причину ЧП в эфире телеканала «Россия 24» назвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, ученые высказывают предположение, что выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей.

3 декабря стало известно о гибели 650-700 особей на берегу Каспийского моря. Минприроды Дагестана тогда заявило, что основной версией массовой гибели животных стали природные факторы. Впоследствии региональное министерство природы информировало, что число найденных мертвых нерп достигло 2,5 тысячи.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
В России создали багги для спецназа
Футболист клуба РПЛ сделал выбор между сборными России и Армении
В российской школе взорвался паровой котел
Психолог заявила о вреде ограничений по возрасту в детском саду
Названа основная причина взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске
Индия пристыдила Европу за двойные стандарты в закупках топлива у России
Раскрыт размер долга Молдавии перед «Газпромом»
На особо охраняемых природных территориях России захотели построить курорты
Мадонна снялась в футболке с нецензурным словом на русском языке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.