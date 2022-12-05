В Росприроднадзоре назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Глава Росприроднадзора назвала выбросы природного газа причиной гибели тюленей в Дагестане

Тюлени, найденные мертвыми на Каспийском побережье в Дагестане, могли погибнуть из-за выбросов природного газа. Такую вероятную причину ЧП в эфире телеканала «Россия 24» назвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, ученые высказывают предположение, что выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей.

3 декабря стало известно о гибели 650-700 особей на берегу Каспийского моря. Минприроды Дагестана тогда заявило, что основной версией массовой гибели животных стали природные факторы. Впоследствии региональное министерство природы информировало, что число найденных мертвых нерп достигло 2,5 тысячи.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.