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19:22, 4 декабря 2022Россия

Минприроды заявило о гибели 2,5 тысячи тюленей в Дагестане

В Минприроды сообщили, что число мертвых нерп в Дагестане снова выросло и достигло 2,5 тыс

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Количество найденных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане снова выросло и достигло 2,5 тысячи. Подсчет погибших животных продолжается, сообщает Минприроды региона в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что вдоль всего побережья Каспийского моря специалисты природоохранных структур продолжают подчитывать число погибших тюленей. «К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей», — заявили в ведомстве.

Мертвых каспийских нерп находят на разных локациях, но особенно много их в районе Юзбаша, а также вблизи рек. Причины произошедшего будут понятны только после проведения лабораторных исследований «патологического материала мертвых животных», добавили в Минприроды.

Ранее было известно, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 1,7 тысячи. В местном природоохранном центре предположили, что тюлени погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, а также остатков рыболовных сетей не нашли.

О произошедшем стало известно в субботу, 3 декабря. В тот момент на побережье нашли около 650-700 мертвых тюленей. Минприроды Дагестана тогда заявило, что основной версией массовой гибели животных стали природные факторы.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей. При этом пока точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.

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Варвара Кошечкина
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