В Дагестане обнаружили сотни мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

В Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили около 650-700 мертвых тюленей. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

По данным ведомства, сотни туш животных обнаружили в Кировском районе города Махачкала на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак.

В Росрыболовстве добавили, что число обнаруженных животных может вырасти. Предполагаемые причины гибели тюленей пока не установлены. Специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии приступили к сбору данных для их определения. Они в том числе проведут лабораторные исследования.

Росрыболоство также оповестило региональные управления МЧС России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и ФСБ.

Мертвых животных на берегу Каспийского моря находят не впервые. Так, в мае 2021 года стало известно об обнаружении туш более чем 200 погибших нерп. Их смерть связывали с попаданием в сети рыбаков и браконьеров. В декабре 2020 было найдено 272 туши мертвых тюленей, по одной из версий, они погибли из-за инфекционного заболевания.