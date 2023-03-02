Власти Курской области сообщили о 20 прилетах со стороны Украины
Глава Курской области Старовойт заявил об обстрелах сел Троицкое и Бегоща со стороны ВСУ
В приграничных районах Курской области было зафиксировано 20 прилетов со стороны Украины. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам главы области, в районе села Троицкое Кореневского района было зафиксировано девять прилетов. Пострадавших и разрушений отмечено не было. Еще 11 прилетов пришлось на окрестности села Бегоща Рыльского района.
«Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений», — добавил губернатор.
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Ранее в этот же день Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ поселка Теткино. От полученных во время атаки противника травм скончался местный житель.