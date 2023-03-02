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12:37, 2 марта 2023Россия

Власти сообщили о погибшем из-за обстрела ВСУ приграничного российского поселка

Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ поселка Теткино

Кадр: Telegram-канал Роман Старовойт

Один человек погиб из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского приграничного поселка Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, от полученных травм местный житель скончался до приезда скорой помощи. Еще один человек был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Как сообщил Старовойт, власти зафиксировали пять прилетов в районе поселка. Предварительно, осколки снарядов повредили три домовладения. «Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение», — заключил губернатор.

Днем 2 марта приграничный поселок Теткино попал под очередной обстрел со стороны Украины. По словам Старовойта, российские военные открыли по противнику ответный огонь.

Ранее стало известно, что на территорию села Любечане Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок.

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Константин Лысяков
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