69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:12, 2 марта 202369-я параллель

Редчайшую зимнюю радугу сняли в небе над российским регионом

Очевидец сфотографировал зимнюю радугу в небе над Мурманской областью

Фото: Телекомпания ТВ-21

Житель Мурманской области сфотографировал зимнюю радугу. Кадры редкого природного явления публикует региональный телеканал ТВ-21.

На фото видно радугу, раскинувшуюся на небе над заснеженным полем.

«Очень красиво смотрится, особенно, когда едешь по заснеженной дороге», — поделился автор.

Зимнюю радугу россиянин заметил, проезжая по дороге в Печенгском районе области. 2 марта в регионе была малооблачная погода, что повлияло на появление радуги.

В январе жители Красноярского края наблюдали зимнюю грозу с громом и молниями. Нехарактерное для этого времени года природное явление попало на видео. По словам синоптиков, причиной грозы стало столкновение теплых и холодных воздушных масс, что привело к формированию грозового фронта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
Глава Харьковской администрации заявил о насильной эвакуации из Купянска
Российская стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду
Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией
В Госдуме отреагировали на идею о наказании за цветы у российского танка в Литве
На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ
Россиянин предстанет перед судом за убийство кинжалом друга на отдыхе в горах
Россияне стали реже отдыхать в Турции по одной причине
Москвич изрезал расставшуюся с ним девушку ножом
Предсказано будущее ипотечных ставок в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.