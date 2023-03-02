Редчайшую зимнюю радугу сняли в небе над российским регионом

Очевидец сфотографировал зимнюю радугу в небе над Мурманской областью

Житель Мурманской области сфотографировал зимнюю радугу. Кадры редкого природного явления публикует региональный телеканал ТВ-21.

На фото видно радугу, раскинувшуюся на небе над заснеженным полем.

«Очень красиво смотрится, особенно, когда едешь по заснеженной дороге», — поделился автор.

Зимнюю радугу россиянин заметил, проезжая по дороге в Печенгском районе области. 2 марта в регионе была малооблачная погода, что повлияло на появление радуги.

В январе жители Красноярского края наблюдали зимнюю грозу с громом и молниями. Нехарактерное для этого времени года природное явление попало на видео. По словам синоптиков, причиной грозы стало столкновение теплых и холодных воздушных масс, что привело к формированию грозового фронта.