Замеченное в российском городе редчайшее явление сняли на видео

В Назарово Красноярского края заметили зимнюю грозу и сняли ее на видео

В Назарово Красноярского края заметили редчайшее явление — зимнюю грозу. Очевидцы сняли произошедшее на видео, кадры были опубликованы в понедельник, 9 января, в местной группе во «ВКонтакте».

Уточняется, что утром в российском городе были плюсовая температура и дождь, что нетипично зимой для этого региона. Позже ветер усилился, дождь перешел в метель, засверкала молния и послышались раскаты грома.

«Я тоже все это видела, смотрела в окно — шарахнул гром и молния... Вот такие сюрпризы в январе», — написала местная жительница под публикацией.

По сообщениям специалистов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), гроза зимой — явление на самом деле редкое, особенно для Сибири. Причина в том, что теплые воздушные массы столкнулись с холодными, из-за чего сформировался грозовой фронт.

1 декабря 2022 года жителям Печоры Республики Коми удалось снять другое уникальное природное явление — северное сияние красного цвета. А еще раньше — в ноябре прошлого года — в Якутии сняли на видео кровавую луну.