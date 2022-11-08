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14:16, 8 ноября 202269-я параллель

Россияне сняли на видео кровавую луну

Жители Якутска сняли на видео кровавую луну
СюжетСолнечное затмение:

Жители Республики Саха (Якутии) засняли на видео кровавую луну. Кадры очевидцев с места во вторник, 8 ноября, публикует Telegram-канал 14News.

На опубликованной записи видно, что небесное тело почти полностью приобрело темно-красный оттенок.

Причина столь необычного явления в небе над российским регионом — прохождение луны через тень Земли. Ранее сообщалось, что этот процесс начался в 17:01 по местному времени. Максимальная фаза наступила в 19:59 и продлится более часа — 85 минут. Завершится затмение, по данным специалистов, в 20:42.

Ранее местные жители заметили в небе над Якутском солнечное гало. Это необычное оптическое явление в виде дуги вокруг солнца, чаще всего наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности, в воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов.

25 октября другое уникальное природное явление — солнечное затмение — показали на видео жители Краснодарского края.

Евгения Куликова
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