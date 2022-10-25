Жители российского региона показали солнечное затмение на видео

Жители Краснодарского края сняли на видео «идеальное» солнечное затмение

«Идеальное» солнечное затмение сняли на видео жители Краснодарского края. Кадры во вторник, 25 октября, публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

В российском регионе наибольшая фаза составила 60 процентов. Частичное затмение солнца началось в 12:35. В это время произошло первое видимое «соприкосновение» луны с солнцем. По словам заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова, продлилось оно больше двух с половиной часов и завершилось к 15:00.

На территории страны лучше всего затмение было видно в районе Нижневартовска. Там солнечный диск скрылся на 80 процентов.

В общей сложности частичное солнечное затмение могли наблюдать жители 89 стран мира.

Ранее 25 октября почти полное солнечное затмение наблюдали жители Мурманской области.