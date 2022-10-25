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15:40, 25 октября 2022Россия

Жители российского региона показали солнечное затмение на видео

Жители Краснодарского края сняли на видео «идеальное» солнечное затмение
СюжетСолнечное затмение:

«Идеальное» солнечное затмение сняли на видео жители Краснодарского края. Кадры во вторник, 25 октября, публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

В российском регионе наибольшая фаза составила 60 процентов. Частичное затмение солнца началось в 12:35. В это время произошло первое видимое «соприкосновение» луны с солнцем. По словам заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова, продлилось оно больше двух с половиной часов и завершилось к 15:00.

На территории страны лучше всего затмение было видно в районе Нижневартовска. Там солнечный диск скрылся на 80 процентов.

В общей сложности частичное солнечное затмение могли наблюдать жители 89 стран мира.

Ранее 25 октября почти полное солнечное затмение наблюдали жители Мурманской области.

Евгения Куликова
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