69-я параллель
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13:40, 25 октября 202269-я параллель

Россияне увидели солнечное затмение

Жители Мурманской области смогли наблюдать почти полное солнечное затмение
СюжетСолнечное затмение:

Фото: Максим Федоров / Globallookpress.com

Почти полное солнечное затмение 25 октября смогли наблюдать жители Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

Так, по данным канала, в Мурманске максимальная фаза затмения прошла в 13:22 по московскому времени. В этот момент Луна закрыла 0,72 процента солнечного диска.

В Москве и Санкт-Петербурге максимальная фаза прошла в 13:38 и 13:27. Там она составила 0,71 и 0,67 процента покрытия солнечного диска.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что максимальная фаза затмения достигнет 0,86 в 14:00 по московскому времени, она будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири.

В январе 2022 года астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко заявил, что полное солнечное затмение произойдет на Дальнем Востоке и на Чукотке в 2033 году.

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Никита Абрамов
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