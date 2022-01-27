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Названа дата полного солнечного затмения в России

Астроном Денисенко: полное солнечное затмение произойдет на Дальнем Востоке в 2033 году

Фото: Pixabay

Астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко рассказал, когда в России произойдет полное солнечное затмение. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

Эксперт заявил, что ближайшее полное солнечное затмение состоится в апреле 2024 года в США. Он также назвал дату подобного явления в России: оно произойдет на Дальнем Востоке и на Чукотке в 2033 году. Астроном напомнил, что солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней.

«За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — отметил он.

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Денисенко добавил, что явление интересно для науки, поскольку позволяет изучить солнечную активность, а также структуру солнечной короны и корональные выбросы с поверхности. Он напомнил, что раньше затмение считалось символом бед или войн, некоторые люди придерживаются такого мнения и до сих пор.

В свою очередь завлабораторией рентгеновской астрономии солнца Физического института имени Лебедева Сергей Кузин заявил, что полное солнечное затмение происходит примерно раз в год, а частичное кольцевое — раз в два года. «Случается это в разное время, в разных местах, поэтому явление довольное непредсказуемое, хотя и хорошо прогнозируемое», — заключил он.

Ранее россиянам в 2022 году пообещали четыре звездопада. Кроме того, жители страны смогут увидеть полное лунное и частное солнечное затмения, а также два суперлуния.

Марина Совина
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