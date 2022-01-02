Россиянам в 2022 году пообещали два мощных звездопада

Россияне в 2022 году смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, два суперлуния, а также четыре звездопада, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов, пишет ТАСС.

По словам специалиста, частное солнечное затмение ожидается 25 октября. Оно будет видно жителям Тюмени, Омска, нескольких других западносибирских и уральских регионов.

Полное лунное затмение состоится 8 ноября и будет хорошо заметно жителям Дальнего Востока и Сибири. В европейской части России это явление увидеть будет сложно.

«Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря», — пообещал ученый. Железнов добавил, что звездопады Квадрантиды и Геминиды в январе и декабре этого года будут очень мощными. Активность первых составит около 120, вторых — 150 метеоров в час. Августовский поток Персеиды обещает до 100 метеоров в час, а Аквариды в мае — до 50 метеоров в час.

Суперлуния жители России смогут увидеть 14 июня и 13 июля.

Ранее ученые заявили, что россияне в предновогодний период и в первые дни 2022 года смогут наблюдать «новогодний» парад планет. Увидеть необычное небесное явление можно будет с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.