69-я параллель
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12:47, 1 декабря 202269-я параллель

Уникальное северное сияние красного цвета сняли на видео в российском регионе

В Республике Коми сняли на видео уникальное северное сияние красного цвета
СюжетСеверное сияние в Мурманске

Уникальное северное сияние красного цвета увидели жители Республики Коми. Видеоролик, снятый в Печоре, опубликовал в своем блоге фотограф Игорь Подобаев.

На кадрах из российского региона видны всполохи красно-розового сияния, под конец его цвет сменяется на оранжевый. Свечение двигается с большой скоростью, а потом исчезает в ночном небе.

«Скорость просто сумасшедшая была, как стробоскоп на дискотеке. На видео немного медленнее получилось... Оно как быстро возникло, так и быстро исчезло», — рассказал Подобаев. Он добавил, что много лет наблюдает за северным сиянием, но такое явление увидел впервые.

Как отмечает портал Gismeteo, красные оттенки северного сияния появляются во время интенсивных магнитных бурь. Такой цвет обусловлен свечением атомов кислорода на высотах между 150 и 500 километрами над поверхностью земли. Гораздо чаще полярное сияние имеет зеленый цвет — в этом случае атомы кислорода светятся примерно в 150 километрах над землей.

Ранее вспышку северного сияния сняли на видео жители Мурманска. На записи запечатлели, как над всем городом переливаются вспышки зеленого цвета.

Варвара Родикова
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