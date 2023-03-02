Картину Кандинского «Церковь в Мурнау» продали за рекордную сумму

Картину Кандинского «Церковь в Мурнау» продали за рекордную для художника сумму

Картину под названием «Церковь в Мурнау» русского художника Василия Кандинского продали за рекордную для абстракциониста сумму. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Полотно, написанное художником в 1910 году, было продано на аукционе в Лондоне, Великобритания, за 37,2 миллиона фунтов стерлингов (около 3,3 миллиарда рублей), что является новым аукционным рекордом для Кандинского. Имя нового владельца картины не сообщается.

«Церковь в Мурнау» была написана в период, когда в своих работах художник переходил от фигуративности к абстракции, прокладывая новый экспериментальный путь в уже выдающейся карьере. Она посвящена пейзажам немецкого города Мурнау, в котором Кандинский жил в начале XX века.

В декабре прошлого года в Берлине, Германия, нашли украденную картину Кандинского. Полотно обнаружили на аукционе Grisebach, работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро. В Польше заявили, что картина была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году.