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14:05, 2 декабря 2022Культура

Найдена украденная картина Кандинского

В Берлине нашли украденную картину русского художника-абстракциониста Василия Кандинского

Изображение: Василий Кандинский / Grisebach

Министерство культуры Польши заявило об обнаружении картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского «Без названия», написанной в 1928 году. Об этом сообщает Associated Press.

Полотно было найдено на аукционе Grisebach в Берлине. Работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро. В Польше заявили, что картина была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Власти страны выступали против выставления полотна на аукцион и в настоящий момент грозятся применить юридические меры, чтобы разобраться в случившемся.

Изображение: Василий Кандинский / Grisebach

На обратной стороне картины стоит штамп польского музея, однако в каталоге онлайн-аукциона говорится, что эта работа была подарком Кандинского коллекционеру Отто Ральфсу на день рождения и примерно до 1940 года находилась в Брауншвейге. Согласно информации в каталоге, абстракция хранилась в Национальном музее в 1965-1983 годах, а в 1988 году вошла в частную коллекцию произведений искусств в США. В 1988 году картина была выкуплена из Галереи Томаса в Мюнхене частным лицом.

Ранее сообщалось, что в афинскую галерею вернули украденные картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана.

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Дениза Мацаева
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