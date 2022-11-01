В афинскую галерею вернули украденные картины Пикассо и Мондриана

В афинскую галерею вернули украденные картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана

Картины «Женская голова» (художник Пабло Пикассо) и «Ветряная мельница» (художник Пит Мондриан) вновь выставили в Национальной художественной галерее в Афинах. Об этом сообщает портал Newsit.gr.

Полотна вернули в экспозицию после реставрации и консервации в Национальной пинакотеке. Сейчас они экспонируются в новом крыле западноевропейского искусства.

В 2012 году картины были украдены. Спустя девять лет полиция нашла работы. По подозрению в преступлении был задержан 49-летний мужчина. Он собирался вывезти холсты за границу, чтобы незаконно их продать.

Картина «Женская голова», посвященная греческому народу, была написана Пикассо в 1939 году. Работа стоимостью 20 миллионов евро изображает возлюбленную художника Дору Маар. «Ветряная мельница» кисти Мондриана была создана в 1908 году.

Ранее сообщалось, что картина Мондриана «Нью-Йорк сити 1» 75 лет висела в музеях перевернутой.