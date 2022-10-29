Картина художника-абстракциониста 75 лет висела перевернутой в музеях

Картина художника-абстракциониста Пита Мондриана 75 лет висела в музеях «вверх ногами»

Картина голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана «Нью-Йорк сити 1» (New York City I) 75 лет висела в различных музеях вверх ногами. Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришла искусствовед, куратор галереи Художественного собрания земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии Сюзанна Мейер-Бюзер (Susanne Meyer-Büser).

Картина представляет собой разноцветные полосы клейкой ленты на светлом фоне, пересекающиеся между собой и образующие сетку. «Уплотнение лент должно быть наверху и представлять собой темное небо», — указала Мейер-Бюзер на правильное расположение полотна.

Отмечается, что Мейер-Бюзер сделала открытие о перевернутом положении картины, когда изучала новую выставку музея, посвященную Мондриану. Ее догадку подкрепляют несколько фактов. В частности, у работы с аналогичным названием и размером, которая выполнена маслом и находится в Нью-Йорке, уплотнение лент также наблюдается наверху. Помимо того, картина выглядит так же на фотографии студии Мондриана, сделанной вскоре после смерти художника.

Несмотря на это, работу не планируется поворачивать. По словам Мейер-Бюзер, клейкие ленты уже держатся слабо, в связи с чем есть риск повредить полотно. Помимо того, неправильное положение картины уже стало частью ее истории, заявила искусствовед.

Питер Мондриан — голландский художник, родившийся в 1872 году. Вместе с Кандинским и Малевичем считается основоположником абстрактной живописи. Умер в 1944 году в Нью-Йорке.

В стиле абстракционизма по мотивам работ Мондриана оформлены станция «Румянцево» Сокольнической ветки московского метро и торговый центр на Саянской улице в столице.